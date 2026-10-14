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Регионы России

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Ввод 250 МВт накопителей энергии на Дальнем Востоке планируется до 2029 года

Ввод 250 МВт накопителей энергии на Дальнем Востоке планируется до 2029 года

Правительственная комиссия по электроэнергетике Российской Федерации установила срок ввода накопителей электроэнергии мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке в конце 2028 - начале 2029 годов.

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