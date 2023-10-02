Жительница Ростовской области заблудилась с лесу под Воронежем и умерла

Спасатели и волонтёры искали пенсионерку на протяжении 10 суток.В воскресенье, первого октября, добровольные помощники общественного движения "Лиза Алерт" остановили поиски пожилой Елены Бородавко, так как нашли её бездыханное тело на Кожевенном кордоне под Воронежем.
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