Продолжают поступать новости о случаях нападений мигрантов на русских. Причем в последнее время чаще такие преступления совершает именно молодежь.
Схватил русскую за горло на глазах у двора: Возомнивший себя хозяином мигрант оказался с "сюрпризом". Но и это его не спасло
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Виктор Рубцов
Судить за разжигание розни..
Ответить
2 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо срочно отменять мораторий на смертную казнь в России иначе наехавшее ЧМО и дальше будут глумиться над русским и правильно написали только расстреливать уродов вместе с их родителями. Вы забыли сколько оружие передал Азербайджан Украине против войны с Россией ? Гнать уродов и забирать паспорта России
Ответить
2 час.
михаил некрасов
Чего медлить раз это не раз в день происходило то живо их лишать гражданстао и покинуть им на свою родину или ... законам ..??? Короче говоря это не мелкое хулиганство это Очень серьезное НАРУШЕНИЕ И УГРОЖАЮТ РОССИЮ В ЦЕЛОМ. ДАЙ ЕМУ СВОБОДУ И ТАК ОН НА СВОБОДЕ.. ЭТО УЖЕ.. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ОН НЕ ОДИН ТАКОЙ А С НИМИ СООБЩНИКИ... И ОДНА ДОРОГА в ад...
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии