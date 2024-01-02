Схватил русскую за горло на глазах у двора: Возомнивший себя хозяином мигрант оказался с "сюрпризом". Но и это его не спасло

надо срочно отменять мораторий на смертную казнь в России иначе наехавшее ЧМО и дальше будут глумиться над русским и правильно написали только расстреливать уродов вместе с их родителями. Вы забыли сколько оружие передал Азербайджан Украине против войны с Россией ? Гнать уродов и забирать паспорта России

михаил некрасов

Чего медлить раз это не раз в день происходило то живо их лишать гражданстао и покинуть им на свою родину или ... законам ..??? Короче говоря это не мелкое хулиганство это Очень серьезное НАРУШЕНИЕ И УГРОЖАЮТ РОССИЮ В ЦЕЛОМ. ДАЙ ЕМУ СВОБОДУ И ТАК ОН НА СВОБОДЕ.. ЭТО УЖЕ.. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ОН НЕ ОДИН ТАКОЙ А С НИМИ СООБЩНИКИ... И ОДНА ДОРОГА в ад...