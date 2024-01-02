Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • михаил некрасов
    Чего медлить раз это не раз в день происходило то живо их лишать гражданстао и покинуть им на свою родину или ... зак...Схватил русскую з...
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Схватил русскую за горло на глазах у двора: Возомнивший себя хозяином мигрант оказался с "сюрпризом". Но и это его не спасло

Схватил русскую за горло на глазах у двора: Возомнивший себя хозяином мигрант оказался с "сюрпризом". Но и это его не спасло

Продолжают поступать новости о случаях нападений мигрантов на русских. Причем в последнее время чаще такие преступления совершает именно молодежь.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Судить за разжигание розни..
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2 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо срочно отменять мораторий на смертную казнь в России иначе наехавшее ЧМО и дальше будут глумиться над русским и правильно написали только расстреливать уродов вместе с их родителями.  Вы забыли сколько оружие передал Азербайджан Украине против войны с Россией ? Гнать уродов и забирать паспорта России
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2 час.
михаил некрасов
Чего медлить раз это не раз в день происходило то живо их лишать гражданстао и покинуть им на свою родину или ... законам ..??? Короче говоря это не мелкое хулиганство это Очень серьезное НАРУШЕНИЕ И УГРОЖАЮТ РОССИЮ В ЦЕЛОМ.  ДАЙ ЕМУ СВОБОДУ И ТАК ОН НА СВОБОДЕ.. ЭТО УЖЕ.. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ОН НЕ ОДИН ТАКОЙ А С НИМИ СООБЩНИКИ... И ОДНА ДОРОГА в ад...
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32 мин.

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