Главам субъектов Дальнего Востока показали штабной вагон маршала Блюхера в музее истории ВВО

Главам субъектов Дальнего Востока показали штабной вагон маршала Блюхера в музее истории ВВО

В открытой экспозиции военно-исторического музея главам регионов Дальневосточного федерального округа показали ретроспективу военной техники и командно-штабной вагон маршала Блюхера 1915 года постройки.

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