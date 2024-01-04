По слухам, демоверсия Granblue Fantasy: Relink выйдет 12 января Следующие несколько меся...

По слухам, демоверсия Granblue Fantasy: Relink выйдет 12 январяСледующие несколько месяцев будут насыщены новыми крупными релизами ролевых игр, от Final Fantasy 7 Rebirth и Like a Dragon: Infinite Wealth до Persona 3 Reload и Dragon’s Dogma 2.
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