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Несекретные материалы

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Две АЭС получили повреждения из-за землетрясения в Японии. Насколько всё серьезно?

Две АЭС получили повреждения из-за землетрясения в Японии. Насколько всё серьезно?

Если сильные толчки повторятся, тогда может случиться ЧП, похожее на аварию на станции «Фукусима».Уже две атомные станции получили повреждения из-за землетрясения в Японии.

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