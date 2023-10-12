Международная программа "Литературы Тихоокеанской России" продолжилась в Сеуле

Международный форум "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+), который проходит в рамках VI фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, ЛиТР) 11 октября продолжил свою работу в южнокорейском Сеуле, сообщает ИА PrimaMedia.
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