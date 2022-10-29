Политик из Франции Лелуш: Украина не должна решать судьбу человечества

Киевский режим не должен решать судьбу человечества. Это заявление во время беседы с Le Figaro сделал экс-глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Пьер Лелуш, добавив, что нельзя допустить прямое столкновение между НАТО и Россией.