Subaru выпустила лимитированную версию спортивного купе BRZ Touge вместо STI

Линейка «заряженных» модификаций STI приказала долго жить, поскольку Subaru выбрала другой курс для развития своих автомобилей — максимум, что компания может предложить фанатам, это модификация tS с особым декором и настройками, но без серьёзных технических доработок.
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