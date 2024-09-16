Классные креативные вещицы, которые делают жизнь комфортнее и ярче

Эти необычные и весьма интересные вещицы могут значительно облегчить жизнь. Чего только не придумают люди, чтобы улучшить и сделать более комфортными условия своего существования!Оригинальный поддерживатель руки«Автомобильная» кровать Кружка, которая защитит мебель от кофейных подтёков Многофункциональная мебель: стол, диван, кровать и лаунж-зона для большой компании Оригинальная салфетница Стойка для пакетов Кемпинговая мебель Гигантский стаканчик для вечеринки Портативные соусницы Салфетки-купюры Самый большой в мире фургон с мороженым Люстра в виде скейтборда Гибкая зарядка для гаджета Рюкзак-самокат Читать далее →.