S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила гигантский патч с 1700 изменениями — он вносит ис...

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила гигантский патч с 1700 изменениями — он вносит исправления во все элементы игрыРазработчики из студии GSC Game World сообщили о выходе для своего постапокалиптического шутера S.
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