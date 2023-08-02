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«ПСЖ» хочет 50-60 млн евро за Верратти. Хавбек предпочитает перейти в «Аль-Хилаль», а не в «Аль-Ахли»

Ранее стало известно, что в подписании 30-летнего полузащитника заинтересованы саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли».

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