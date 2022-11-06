В ДНР заявили о жестоких истязаниях пленных украинскими нацистами

Подавляющее большинство российских пленных, вернувшихся из плена украинских нацистов, подвергалось жестоким истязаниям, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова 4 ноября, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного.
Подавляющее большинство российских пленных, вернувшихся из плена украинских нацистов, подвергалось жестоким истязаниям, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова 4 ноября, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного.
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