Как стать миллионером: игра Palworld ошеломляет цифрами продаж

Приключенческая экшен-игра про выживание Palworld вышла 19 января и мгновенно произвела фурор: единовременный пиковый онлайн перевалил за 1,8 млн человек, ее продажи превысили 3 млн копий за 40 часов после выхода, а в общей сложности релиз купили уже более 6 млн раз.