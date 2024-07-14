Он изучал бензопилу в магазине с таким выражением лица, что охранник вызвал полицию. Так, на всякий случай

Воспитанный человек никогда не скажет: - Да заткнись уже!. … он спросит: - А почему вы ничего не кушаете? Девушки, вы реально думаете, что мужчины делят вас на худых и толстых? На самом деле мужчины подразделяют женщин на две категории: 1.