Он изучал бензопилу в магазине с таким выражением лица, что охранник вызвал полицию. Так, на всякий случай

Воспитанный человек никогда не скажет: - Да заткнись уже!. … он спросит: - А почему вы ничего не кушаете? Девушки, вы реально думаете, что мужчины делят вас на худых и толстых? На самом деле мужчины подразделяют женщин на две категории: 1.
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