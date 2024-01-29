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Трамп вынуждает республиканцев голосовать против помощи Украине — СNN

Трамп вынуждает республиканцев голосовать против помощи Украине — СNN

Американский телеконцерн CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что экс-президент и кандидат в следующие президенты США Дональд Трамп призвал сенаторов и конгрессменов — республиканцев не голосовать за выделение средств киевскому режиму.

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