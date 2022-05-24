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Однопартиец Зеленского в Раде предложила разрешить офицерам стрелять в спину солдатам ВСУ

Однопартиец Зеленского в Раде предложила разрешить офицерам стрелять в спину солдатам ВСУ

Верхованя Рада Украины рассмотрит законопроект, предложенный членом партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяной Безуглой, которые даст полномочия офицерам ВСУ убивать солдат, дезертировавших с поля боя или отказавшихся выполнять приказ.

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