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Закон, порядок, государство

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В Мордовии житель Чамзинского района признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат

Собранные следствием ММО МВД России «Чамзинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 45-местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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