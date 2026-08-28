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За рулем

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Топливный рынок взяли под новый жесткий контроль. Порядок испытают на Тыве

Топливный рынок взяли под новый жесткий контроль. Порядок испытают на Тыве

Правительство готовит масштабное ужесточение правил игры на рынке нефтепродуктов.В фокусе внимания – создание тотальной системы отслеживания поставок, начиная с объема от одной тонны, и введение специальных индикативных (ориентировочных) цен для каждого региона.

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