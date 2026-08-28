Топливный рынок взяли под новый жесткий контроль. Порядок испытают на Тыве

Правительство готовит масштабное ужесточение правил игры на рынке нефтепродуктов.В фокусе внимания – создание тотальной системы отслеживания поставок, начиная с объема от одной тонны, и введение специальных индикативных (ориентировочных) цен для каждого региона.
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