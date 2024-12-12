Замруководителя ямальского УФНС подозревают во взяточничестве

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело против заместителя руководителя УФНС России и начальника отдела одного из его подразделений, которые обвиняются в получении взятки в размере 2,4 миллиона рублей.
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