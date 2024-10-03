7 октября — молодежный чемпионат Фиджиатлон

фото: РИА Новости/Максим Богодвид На территории ВДНХ 7 октября состоится молодежный чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов с помощью объединения цифровых и классических творческих технологий и инструментов «ФИДЖИАТЛОН».
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