Нобель Арустамян: «Профессия комментатора сложная. Я был в ней не самым сильным персонажем. Вот Уткин – гений!»

– Скучаете по футбольным репортажам? – Есть немного. Чувствую – чего-то не хватает. Я счастлив, что это в моей жизни было: ЧМ-2018, где комментировал два матча сборной России, работа на финале Лиги Европы, полуфинале Лиги чемпионов.