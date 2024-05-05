«О, боже!» Реакция Макса Ферстаппена на опасный эпизод с Пересом

«О, Боже!» Реакция Макса Ферстаппена на опасный эпизод с ПересомGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен отреагировал на эпизод с напарником по Red Bull Racing Серхио Пересом на старте Гран При Майами.