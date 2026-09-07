Ставка смерти. История самого циничного сговора под носом у Путина

Алексей Заботкин, действующий замглавы Центробанка и один из главных идеологов высокой ключевой ставки, ещё в 2011 году тайно искал встречи с Алексеем Навальным* через своего подчинённого Сергея Галкина, который сегодня возглавляет Росстат.