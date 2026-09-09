МАГАТЭ обнаружило в КНДР новые объекты по обогащению урана Международное агентство по атомной энергии разразилось очередным докладом по поводу северокорейской.
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