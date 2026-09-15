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«Бу синдром сирәк очрый»: Балтач һәм Казан табиблары йөрәге туктаган яшь егетне коткарган

«Бу синдром сирәк очрый»: Балтач һәм Казан табиблары йөрәге туктаган яшь егетне коткарган

Казанның М. Садыйков исемендәге 7 нче шәһәр клиник хастаханәсе табиблары 25 яшендә берничә тапкыр йөрәге туктаган егетнең гомерен коткарган.

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