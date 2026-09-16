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Россия и Монголия продолжат развивать образовательное сотрудничество

Россия и Монголия продолжат развивать образовательное сотрудничество

Российская делегация 14–15 сентября посетила Монголию. В ее состав вошел статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев.

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