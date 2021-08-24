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«Обычные кухонные посиделки»: в России подвели итоги «Крымской платформы»

«Обычные кухонные посиделки»: в России подвели итоги «Крымской платформы»

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, прокомментировал саммит «Крымская платформа», который прошел в Киеве.

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Владислав Маевский
Зеленский махнул через Донбасс сразу к Крыму. Глобальный политик... Интересно другое, никто из присутствующих не задался вопросом вооруженного переворота и захвата власти в Киеве в 2014г. Это нормально.

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