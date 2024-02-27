Маленьких смолян приглашают на «Масленичный квест»

В Смоленском областном центре народного творчества уже вовсю готовятся к ярким проводам зимы. С 11 по 17 марта здесь ждут юных гостей на Масленичный квест, в котором у команды появится возможность собрать символ праздника, путешествуя по разным локациям и выполняя необычные интересные и веселые задания.