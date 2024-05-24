«Парадокс Тесея» — отрывок из дебютного романа Анны Баснер о подпольных реставраторах

Отрывок из дебютного романа выпускницы Creative Writing School, мастерской Ольги Славниковой и Дмитрия Данилова, о подпольных реставраторах, пытающихся восстановить бальный зал заброшенного петербургского особняка.
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