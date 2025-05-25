Россия и Украина завершили обмен по формуле «тысяча на тысячу»

Стороны 25 мая передали друг другу по 303 военнопленных. Как сообщили в Минобороны, сегодня Украина передала 303 российских военнослужащих, а российская сторона передала Киеву 303 пленных украинских военных.
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