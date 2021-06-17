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Осужден оренбуржец, который 5 лет незаконно управлял тепловозом

Осужден оренбуржец, который 5 лет незаконно управлял тепловозом

Мужчина купил себе фальшивое свидетельство о прохождении обучения по профессии «помощник машиниста тепловоза».

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вячеслав харченко
Но ведь работал...
Крым НАШ Крымский
В Белоруссии тож любители поддельных справок процветают на Госдолжностях.Об этом открыто,сегодня ещё в кулуарах свидетельствует весь поток Университета.Более того,далеко идущие последствия выстраиваются в одну линию и не меняются в сознании, произошедшего и официально отмеченного много лет назад.

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