Осужден оренбуржец, который 5 лет незаконно управлял тепловозом

56orbПолитикаОсужден оренбуржец, который 5 лет незаконно управлял тепловозомМужчина купил себе фальшивое свидетельство о прохождении обучения по профессии «помощник машиниста тепловоза».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоНо ведь работал...КККрым НАШ КрымскийВ Белоруссии тож любители поддельных справок процветают на Госдолжностях.Об этом открыто,сегодня ещё в кулуарах свидетельствует весь поток Университета.Более того,далеко идущие последствия выстраиваются в одну линию и не меняются в сознании, произошедшего и официально отмеченного много лет назад.Комментировать
Свежие комментарии