На Свердловскую область снова идет сильный снегопад

В воскресенье, 3 декабря, в Свердловскую область снова придут сильные снегопады и метели. В ГУ МЧС предупреждают, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями лучше избегать дальних поездок и соблюдать осторожность Добавим, ночью в регионе ожидается похолодание до -14…-20°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии