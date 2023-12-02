На Свердловскую область снова идет сильный снегопад

В воскресенье, 3 декабря, в Свердловскую область снова придут сильные снегопады и метели. В ГУ МЧС предупреждают, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями лучше избегать дальних поездок и соблюдать осторожность Добавим, ночью в регионе ожидается похолодание до -14…-20°.