В Сибири нашли следы древнего племени

Оно проживало в долине малых притоков Ангары. Как сообщают РИА Новости, археологи Сибирского федерального университета обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры.
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