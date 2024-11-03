Hyundai Creta российской сборки снова у дилеров. Продавцам отгрузили большое количество кроссоверов Solaris HC

У дилеров марки Solaris появилось большое количество кроссоверов Solaris HC (он же Hyundai Creta). Как сообщает Quto со ссылкой на одного из дилеров, раньше салоны получали в основном седаны Solaris HS (он же Hyundai Solaris), а сейчас продавцам доставили большую партию кроссоверов Solaris HC.
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