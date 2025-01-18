Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА

Слишком много муфтии суют нос в политику.Забыли, что церковь у нас отделена от государства.Православие себе такого не позволяет, хот 90% населения христиан.Это уже прет радикализм чужестранный.У наших мусульман традиционный ислам, а здесь ваххабизмом дурно припахивает