Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Все товары запретили? И пшеницу тоже? А жрать они что будут?Сирия запретила и...
  • Mila К
    А как же в былом не задумывались ни о "материнском капитале", не клянчили поощрений ? ! Даже не всем получалось получ...«Капля в море»: В...
  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    Пусть едет в свой кишлак и там живет без харама и радуется халяли. Не хрен лезть в чужой монастырь со своим уставом.Они как бы между ...

Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

БлокнотРУ Не успел стихнуть скандал вокруг Духовного управления мусульман (ДУМ), в котором Глава Совета улемов Шамиль Аляутдинов назвал народ «стадом», а муфтиев – властью, как разгорается новый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина
Сволочи и враги России эти муфтии!
Ответить
20 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Слишком много муфтии суют нос в политику.Забыли, что церковь у нас отделена от государства.Православие себе такого не позволяет, хот 90% населения христиан.Это уже прет радикализм чужестранный.У наших мусульман традиционный ислам, а здесь ваххабизмом дурно припахивает
Ответить
19 час.
Александр Рожков
И перепишут, если русские будут, как всегда, сопли на кулак наматывать....
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх