БлокнотРУ Не успел стихнуть скандал вокруг Духовного управления мусульман (ДУМ), в котором Глава Совета улемов Шамиль Аляутдинов назвал народ «стадом», а муфтиев – властью, как разгорается новый.
Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды
Комментарии
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Валентина
Сволочи и враги России эти муфтии!
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20 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Слишком много муфтии суют нос в политику.Забыли, что церковь у нас отделена от государства.Православие себе такого не позволяет, хот 90% населения христиан.Это уже прет радикализм чужестранный.У наших мусульман традиционный ислам, а здесь ваххабизмом дурно припахивает
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19 час.
Александр Рожков
И перепишут, если русские будут, как всегда, сопли на кулак наматывать....
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13 час.
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