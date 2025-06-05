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Во Владивостоке из-за обрушения подпорной стены запретили эксплуатацию двух зданий

Во Владивостоке из-за обрушения подпорной стены запретили эксплуатацию двух зданий

Обрушение подпорной стены, произошедшее накануне на улице Лесной  в дальневосточной столице, создало угрозу разрушения двух зданий, расположенных на косогоре, откосы которого укрепляла эта стена, а также не исключается возможный сход оползня на расположенную внизу дорогу.

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