Во Владивостоке из-за обрушения подпорной стены запретили эксплуатацию двух зданий

Обрушение подпорной стены, произошедшее накануне на улице Лесной в дальневосточной столице, создало угрозу разрушения двух зданий, расположенных на косогоре, откосы которого укрепляла эта стена, а также не исключается возможный сход оползня на расположенную внизу дорогу.