«В Краснодарском крае я впервые за много лет по-настоящему отдохнула»: интервью с туристкой из Волгограда. Сочи обогнал Анталью

«В Краснодарском крае я впервые за много лет по-настоящему отдохнула»: интервью с туристкой из Волгограда.
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