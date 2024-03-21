Памфилова заявила об участии в организации выборов президента почти 1 млн человек

ЦИК отбил все масштабные атаки разных форм — видимые и невидимые. Порядка 1 млн человек приняли участие в организации выборов президента России, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
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