Жители Чехова отправили за неделю 170 жилищно-коммунальных запросов в ЕДС МО

Госжилинспекция Московской области обработала за минувшую неделю в Центре управления регионом 170 обращений жителей городского округа Чехов по вопросам содержания многоквартирных домов, рассказала руководитель ведомства Ольга Федина.
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