Брайан Армстронг: «Счет на бирже Coinbase со временем заменит банковские карточки»

Гендиректор американской криптобиржи Coinbase, Брайан Армстронг, в интервью телеканалу CNBC рассказал о намерении компании предоставлять клиентам услуги, сопоставимые по качеству с услугами традиционных банков.
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