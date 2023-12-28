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The Conversation: детская забывчивость может быть признаком амнезии развития

The Conversation: детская забывчивость может быть признаком амнезии развития

Эксперт в области неврологии и нейропсихологии из лондонского университета Соуз-Бэнк Рейчел Элвард в статье для The Conversation рассказала о редком заболевании — амнезии развития, которое может проявляться у детей.

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