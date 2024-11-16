Самое масштабное обновление интерфейса смартфонов Samsung: бета-версия One UI 7 на Android 15 уже на серверах компании

Samsung вовсю работает над бета-версией интерфейса One UI 7, и он может выйти уже довольно скоро. Один из пользователей соцсети X (Twitter) заметил тестовые сборки нового интерфейса Samsung на серверах компании, причем сборки для разных стран — США, Великобритании, Германии, Польши, Индии и Южной Кореи.