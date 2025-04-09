Резервный банк Индии снизил процентную ставку до 6%

Резервный банк Индии (RBI) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 6%. Это второе сокращение подряд: до этого регулятор сокращал показатель на заседании в феврале также на 25 базисных пунктов — с 6,5% до 6,25%.