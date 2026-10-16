Интересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима Источник фото: соцсети Правда, Трамп – такой нарцисс, что ничего его не трогает, кроме отсутствия у Зеленского костюма.
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