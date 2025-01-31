Трамп не собирается позволять БРИКС создавать альтернативу доллару

Отказаться от попыток создать собственную валюту или поддержать любую другую, как замену доллару США в международной торговле, необходимо странам БРИКС, заявил президент США Дональд Трамп 31 января в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
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