На сети РЖД больше не будет пахнуть дизелем. «Трансмашхолдинг» презентовал первый в истории российских железных дорог маневровый электровоз

«Трансмашхолдинг» представил общественности и экспертам свою новую разработку, маневровый гибридный контактно-аккумуляторный электровоз постоянного тока ЭМКА2 с асинхронными тяговыми двигателями и бортовым накопителем энергии.
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