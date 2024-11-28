Депутаты в Госдуме предложили тюремный срок за повторную продажу вейпов детям

Артем Метелев, глава комитета по молодежной политике, сообщил о внесении в Госдуму законопроекта. Документ предполагает уголовную ответственность и крупные штрафы за повторную продажу вейпов несовершеннолетним.
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