Главы МЧС и Минприроды провели совещание по ситуации с пожарами в Забайкалье

mchs.gov.ru/МЧС России Глава МЧС и министр природных ресурсов и экологии Александр Куренков и Александр Козлов провели в Чите оперативное совещание по ситуации с природными и лесными пожарами в Забайкальском крае.
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