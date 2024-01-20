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Север Столицы

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Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Сбор подписей продолжается Решение о выдвижении Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году поддержал генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

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